Forderung an die Länder Kommt bald das „Deutschlandticket Fahrrad“?

Dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) dauert das allerdings zu lang: „Wir finden es bedauerlich, dass die Fahrradmitnahme im Nahverkehr weiterhin unnötig kompliziert und teuer ist“, so Sprecherin Stephanie Krone. Fahrradtickets müssten fast überall umständlich zum Deutschlandticket hinzugekauft werden. Um die Menschen aber im großen Stil aus den Autos und in den klimafreundlichen Verkehr zu locken, „brauchen wir eine grundsätzlich kostenfreie Fahrradmitnahme in Nahverkehrszügen. Einfach mit dem Deutschlandticket einsteigen – und fertig.“ Dazu müssten allerdings auch die Mitnahmekapazitäten ausgebaut werden, „denn die sind mehr als dürftig. Außerdem brauchen wir 1,5 Millionen neue Fahrradparkplätze an Bahnhöfe“, forderte Krone.