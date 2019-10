Kampagnen zu Klimaschutz, Tierwohl oder Seenotrettung. : Finanzbehörden entziehen Campact die Gemeinnützigkeit

Berlin In einem Punkt ist das Gemeinnützigkeitsrecht ganz präzise: „Schach gilt als Sport“, heißt es in der Liste jener 25 Zwecke, von denen ein Verein wenigstens einen erfüllen muss, um steuerlich begünstigt zu werden.

Unklarer ist hingegen, was genau „Förderung des bürgerschaftlichen Engagements“ oder des „demokratischen Staatswesens“ ist. Wegen dieser Grauzone verlor die Kampagnenplattform Campact am Montag ihre Gemeinnützigkeit.

Die Behörde folgt damit einem Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofes vom Frühjahr, der damals in letzter Instanz der globalisierungskritischen Organisation Attac die Gemeinnützigkeit ebenfalls aberkannt hatte. Der Finanzhof definierte den in der Abgabenordnung geforderten Vereinszweck „Förderung des demokratischen Staatswesens“ sehr eng – die Einmischung in tagesaktuelle Fragen gehöre nicht dazu. Das bleibt demnach Parteien vorbehalten – jedenfalls wenn es dafür Steuererleichterungen geben soll. Vereine hingegen müssten „geistige Offenheit“ zeigen, wenn sie sich auf diesem Feld tummeln wollten. Oder sich den in der Liste genannten konkreten Zielen wie Tierschutz, Heimatpflege oder eben Schach verschreiben.