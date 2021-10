Steuerbescheide kommen im Schnitt nach 49 Kalendertagen : Finanzämter erstatten 42,4 Milliarden Euro Einkommensteuer zurück

Exklusiv Berlin Die Finanzämter haben den Steuerzahlern im vergangenen Jahr mehr als 42 Milliarden Euro an zu viel gezahlter Einkommensteuer zurückerstattet. Für die Bearbeitung der Steuererklärungen benötigten sie im Schnitt 49 Kalendertage – viel zu viel, findet die FDP.

Der Fiskus hat den Steuerzahlern im vergangenen Jahr rund 42,4 Milliarden Euro an zu viel gezahlter Einkommensteuer zurückgezahlt. Davon entfielen rund 14,7 Milliarden Euro auf die Arbeitnehmer. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine schriftliche Frage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler hervor. Die durchschnittliche Dauer der Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen in den Finanzämtern betrug demnach 2020 bundesweit 49 Kalendertage.

Die Liberalen wollen in den anstehenden Sondierungsrunden mit SPD und Grünen in Berlin unter anderem auf ein einfacheres Steuersystem drängen. Das deutsche Steuerrecht gehört zu den kompliziertesten der Welt. Die hohe Summe an Steuerrückerstattungen und die verhältnismäßig lange Bearbeitungsdauer von Steuererklärungen seien Indizien des komplizierten Steuerrechts, so die Liberalen.