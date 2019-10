Offizieller Höhepunkt : Festakt zur deutschen Einheit mit Steinmeier und Merkel

Kiel Mit einem Festakt in Kiel erleben die zentralen Feiern zum 29. Jahrestag der deutschen Einheit heute ihren offiziellen Höhepunkt.

Beide Politiker haben bereits darauf hingewiesen, dass es bei allen Fortschritten immer noch viel zu tun gebe. Günther sagte am Rande der Eröffnung des Bürgerfests zum Tag der Einheit am Mittwoch, es dürfe keine Brüche zwischen Ost und West geben. „Manche Diskussion, die man im Moment führt, hat es so in den letzten Jahren so nicht gegeben.“ Die Politik müsse das Thema einheitliche Lebensverhältnisse in den Griff bekommen: „Da geht kein Riss durch Deutschland in Ost und West, sondern diese Herausforderung haben wir in ganz Deutschland.“