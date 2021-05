Ärger um Prio-Gruppe 3 : Impftourismus aus „Verzweiflung“

Weil Impfstoff vielerorts knapp ist, suchen sich immer mehr Menschen der Priorisierungsgruppen 2 und 3 alternative Wege, um an einen Termin zu kommen. Für einen Stempel im Impfpass reisen einige sogar ins Ausland. Foto: dpa/Sophia Kembowski

Düsseldorf/Berlin Weil sie daheim keinen Termin bekommen, fahren viele in benachbarte Bundesländer, um sich dort immunisieren zu lassen – oder nutzen den Urlaub für eine Impf-Tour. Der Städtetag ist derweil gegen ein Wohnort-Prinzip.

Von Kerstin Münstermann und Maximilian Plück

Aufgrund der Impfstoffknappheit suchen immer mehr Menschen der Priorisierungsgruppen 2 und 3 alternative Wege, um an einen Termin zu kommen. Der gesundheitspolitische Sprecher der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion, Josef Neumann, sagte unserer Redaktion: „Wir erleben inzwischen nicht nur, dass die Menschen aus purer Verzweiflung sich in anderen Bundesländern nach einen Impftermin umhören. Einige planen ihr Urlaubsziel extra so, dass sie sich dann in dem entsprechenden Land direkt vor Ort impfen können. Die Menschen versuchen gerade alles, um einen Termin zu bekommen.“

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch: Jeder müsse in Deutschland ein Impfangebot bekommen. „Doch bei gerade jetzt knappen Vakzinen für Impfberechtigte der Priorität 2 und 3 wächst die Verzweiflung.“ Brysch warf Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, dieser spekuliere ungeniert über Impfpläne für Personengruppen in der Zukunft und könne den aktuellen Bedarf gar nicht decken. „Es darf nicht sein, dass Patienten mit Krebs, Bluthochdruck, Asthma oder Diabetes immer noch keinen Impftermin haben.“ Das willkürlich festgelegte Ende der Priorisierung verschärfe die Situation. Brysch nannte es vorhersehbar, dass Menschen mit Priorisierungen alles unternähmen, um ihre Spritze zu bekommen: „Selbst der Wohnort, die Kreise oder Landesgrenzen spielen keine Rolle mehr.“ Niemand solle sich über Impf-Tourismus aufregen, denn die Verantwortlichen dafür säßen in Berlin und den Landeshauptstädten. „Politische Fantasien sind jetzt auch dafür verantwortlich, dass Erst-Impfungen massiv runtergefahren werden. Es fehlt schlichtweg die Reserve für die Zweit-Impfungen. Eine verantwortungsvolle Politik muss das Ende der Impfpriorisierung am 7. Juni sofort zurücknehmen.“ Erst wenn 80 Prozent der Betroffenen versorgt worden seien, dürfe das Vakzin-Angebot in die Breite gehen, forderte Brysch.

Ein Sprecher Spahns erklärte, konkrete Erkenntnisse zu einem Impftourismus in andere Länder lägen dem Ministerium nicht vor: „Theoretisch können Länder untereinander Regelungen treffen– zum Beispiel bei Wohn- und Arbeitsort in unterschiedlichen Bundesländern.“

Der Deutsche Städtetag mahnt zu pragmatischen Lösungen. „Wenn Sie beim Impfen an der Reihe sind, also zu einer Gruppe mit Priorität gehören, sollten Sie nicht abgewiesen werden. Entscheidend ist doch, dass möglichst viele Menschen aus diesen Gruppen geimpft werden“, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, Verena Göppert, unserer Redaktion. „Eine Zuordnung der Menschen nach ihrem genauen Wohnsitz würde einen erheblichen bürokratischen Aufwand nach sich ziehen. Wenn Menschen, die zu einer priorisierten Gruppe gehören, zu einem vereinbarten Impftermin erscheinen, sollten diese auch geimpft werden, egal, wo sie in Deutschland ihren Wohnsitz haben. Das entspricht der Impfverordnung des Bundes, die keine Vorgaben zum Wohnsitz macht“, betonte Göppert.