Bitteres Fazit im Bundestag : Fehleinschätzungen vor Weihnachtsmarkt-Anschlag

Eine Schneise der Verwüstung auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz nach dem Anschlag im Dezember 2016. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Berlin Dass es vor dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz einige Pannen bei den Sicherheitsbehörden gab, ist kein Geheimnis mehr. Der Bundestag hat nun über die Konsequenzen aus seinen Ermittlungen beraten.

Zu diesem Ergebnis kommt der Untersuchungsausschuss des Bundestages in seinem Abschlussbericht, über den am Donnerstag im Plenum des Bundestages abschließend beraten wurde. Die FDP konstatierte zudem ein generelles Problem. Es „scheiterten eben nicht Einzelne, es scheiterte eine Struktur“, sagte der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser.

Amri, ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien, erschoss am 19. Dezember 2016 mit der Pistole einen polnischen Lastwagenfahrer. Mit dessen Fahrzeug raste er dann über den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, wo er weitere elf Menschen tötete und Dutzende verletzte. Anschließend gelang dem Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Flucht nach Italien, wo er bei einer Kontrolle von der Polizei erschossen wurde.