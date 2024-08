Zugriff in Berlin Fehlalarm: Festgenommene Person kein Ex-RAF-Terrorist

Das Bundeskriminalamt fahndet unter anderem mit einem Foto nach Garweg, das ihn mit zwei Hunden zeigt und das in Klettes Wohnung gefunden worden war. In der Wohnung stellten die Beamten auch Waffen, Munition und Geld sicher. Die Ermittler waren dem 55-Jährigen bereits dicht auf den Fersen. Kurz nach der Festnahme von Klette beschlagnahmten sie in Berlin-Friedrichshain den Bauwagen, in dem Garweg den Ermittlungen zufolge unter dem Tarnnamen Martin gelebt hatte.