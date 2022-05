Gegenwind für SPD-Fraktionschef : FDP und Grüne pochen auf Grundgesetzänderung für Sondervermögen

Berlin Bei der Milliardenspritze für die Einsatzfähigkeit der deutschen Streitkräfte bleibt vorerst unklar, wofür genau das Geld ausgegeben wird. Aber um den Weg zur Finanzierung wird in Berlin gestritten. Auch aus der Ampel-Koalition kommen unterschiedliche Signale.

Auch die Grünen-Parteichefin Ricarda Lang hielt an der geplanten Grundgesetzänderung fest. „Das Ziel bleibt ein Sondervermögen über eine Grundgesetzänderung“, sagte Lang. „Das Ziel ist, dass wir vor der Sommerpause etwas beschließen.“ Das Geld müsse so ausgegeben werden, dass der Fonds zu einer besser aufgestellten Bundeswehr führe.

Die Bundesregierung will die Bundeswehr mit dem Sonderprogramm im Umfang von 100 Milliarden Euro stärken und damit Ausrüstungslücken schließen. Das Sondervermögen soll im Grundgesetz verankert werden, wozu eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich ist – dafür müsste die CDU/CSU-Opposition ins Boot geholt werden. Die Union hat jedoch Bedingungen für eine Zustimmung gestellt. Umstritten ist etwa, wofür das Geld genau ausgegeben werden soll.

Zugleich gab es Signale aus der Union, das Ziel von zwei Prozent Verteidigungsausgaben flexibel zu handhaben, ohne es aufzugeben. Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) sagte in der ARD: „Wir haben keine sklavische Vorstellung, es muss jedes Jahr zwei Prozent sein.“ Und: „Diese Größenordnung muss in etwa und über mehrere Jahre betrachtet erreicht werden, also das was die Nato auch inhaltlich mit Nato-Fähigkeitszielen beschreibt, das muss auf die lange Sicht erreicht werden.“