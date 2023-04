Parteien FDP setzt Bundesparteitag fort - Rede des Generalsekretärs

In einem Änderungsantrag werden „große Änderungen“ am Gebäudeenergiegesetz verlangt, das soeben - mit Zustimmung der FDP-Minister - vom Kabinett verabschiedet wurde. Kritisiert wird, dass die Vorschriften zu stark in ein selbstbestimmtes Leben der Menschen eingriffen. Es dürfe durch Klimaschutzvorschriften „keine Enteignung von Eigentümern und Mietern durch die Hintertür“ geben.