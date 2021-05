Sonntagstrend : FDP klettert in Umfrage auf 13 Prozent

FDP klettert in Umfrage auf 13 Prozent

FDP-Chef Christian Lindner geht als Spitzenkandidat seiner Partei in den Bundestagswahlkanmpf. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Ein leichter Dämpfer für die Grünen und ein Plus für die Liberalen: Einige Monate vor der Bundestagswahl bleiben die Umfragewerte in Bewegung.

Die FDP geht nach ihrem Parteitag gestärkt in den Wahlkampf, während die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock einer Umfrage zufolge an Popularität verliert.

Die FDP kommt im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstitut Insa für die „Bild am Sonntag“ in dieser Woche auf 13 Prozent. Das sind 2 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die Union verliert den Angaben zufolge einen Punkt und landet bei 24 Prozent. Sie liegt damit knapp vor den Grünen, die ebenfalls einen Prozentpunkt einbüßen (23 Prozent).