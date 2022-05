Energieversorgung : FDP erwägt Treuhandverwaltung der Raffinerie in Schwedt

Die Anlagen der Erdölraffinerie auf dem Industriegelände der PCK-Raffinerie GmbH . (Archiv) Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Die EU-Kommission will raus aus dem russischen Öl. Doch was wird aus der Raffinerie PCK in Schwedt, wo nur Öl aus Russland ankommt? Wirtschaftsminister Habeck hat schon Pläne für eine „Raffinerie der Zukunft“. Doch zunächst müssen mehrere Probleme gelöst werden.

Von Jan Drebes und Jana Wolf

Die Bundesregierung zeigt sich zuversichtlich, die Raffinerie PCK in Schwedt/Oder trotz des geplanten Öl-Embargos der EU gegen Russland erhalten zu können. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) machte vor seinem geplanten Besuch am Montag deutlich, dass er eine Zukunft für das Unternehmen sieht. „Es gibt eine gute Chance, dass die Raffinerie Schwedt erhalten bleibt, dass wir sie versorgen können mit Öl über andere Wege“, sagte Habeck am Sonntag dem Fernsehsender Welt. Diese Wege könnten über Rostock und Danzig führen. Er blickt in die Zukunft: In einer Kooperation mit dem Hafen Rostock könnte sich PCK auch weiterentwickeln „weg vom Öl, hin zu Wasserstoff“ und damit eine „Raffinerie der Zukunft“ werden.

Die EU-Kommission plant, russische Rohöllieferungen für Deutschland und die meisten anderen EU-Länder innerhalb von sechs Monaten auslaufen zu lassen. Im brandenburgischen Schwedt endet die Pipeline „Druschba“ (Freundschaft) aus Russland. Das Öl wird bei PCK verarbeitet, wo nach Angaben der Brandenburger Landesregierung etwa 1200 Menschen arbeiten. Der Wirtschaftsminister wollte am Montag vor dem Hintergrund des Embargos in Schwedt mit der Geschäftsführung und der Belegschaft von PCK sprechen.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat zum Erhalt der Raffinerie eine Treuhandverwaltung oder Enteignung der vom russischen Staatskonzern Rosneft betriebenen Anlage in Erwägung gezogen. „Seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine steht hierzulande die Unabhängigkeit von russischen Energieimporten im Fokus. Dafür kann es im Ernstfall erforderlich sein, Unternehmen der kritischen Infrastruktur treuhänderisch zu verwalten oder gar zu enteignen“, sagte Dürr unserer Redaktion. Der FDP-Politiker fügte hinzu: „Das sind wirklich weitreichende Eingriffe, auf die wir nur als ultima ratio zurückgreifen dürfen - das ist gerade uns Liberalen sehr bewusst.“ Mit der Novelle des Energiesicherungsgesetzes werde man handlungsfähig, wenn eine „unmittelbare Gefährdung unserer Energieversorgung“ drohe, so Dürr.

Er zeigte sich besorgt mit Blick auf die Zukunft des Standortes. „Mit Sorge erfüllt uns vor allem die Ölraffinerie Schwedt, die Berlin und Brandenburg beinahe vollständig mit Kraftstoffen versorgt und bislang ausschließlich über die russische Druschba-Pipeline beliefert wird. Selbstverständlich nehmen wir die Ängste ernst, die das bei den Menschen in Ostdeutschland um ihre Versorgungssicherheit auslöst“, betonte Dürr. Die Bundesregierung tue daher alles, um eine „alternative Versorgung der Raffinerie“ zu gewährleisten und die Menschen zudem mithilfe der bereits beschlossenen Entlastungspakete zu unterstützen. „Das ist außerdem wichtig, um das von den westlichen Partnern beschlossene Ölembargo zeitnah verhängen zu können“, so Dürr weiter.