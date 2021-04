FDP-Generalsekretär fordert Rückgabe von Freiheitsrechten : „Alles muss erlaubt sein für Geimpfte“

Interview Berlin Die Grundrechte von Geimpften dürfen nicht mehr länger eingeschränkt werden - das fordert FDP-Generalsekretär Volker Wissing vor dem heutigen Impfgipfel.

Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern an diesem Montag fordert FDP-Generalsekretär Volker Wissing die Rückgabe von Freiheiten an Geimpfte. Das Grundgesetz lasse das Festhalten an Verboten nicht zu. Auch müssten beispielsweise Gastronome dann wieder öffnen dürfen, so Wissing im Gespräch mit unserer Redaktion.

Herr Wissing, ist der Zeitpunkt für Lockerungen für Geimpfte jetzt der richtige?

WISSING Nachdem Fachleute gesagt haben, dass Geimpfte andere nicht mehr anstecken, sind Lockerungen für Geimpfte zwingend geboten. Wenn es keinen Grund mehr gibt, Grundrechte einzuschränken, ist es nicht erlaubt, dies weiter zu tun.

Warum haben Sie nicht schon längst mehr Druck über ihre Regierungsbeteiligungen in den Ländern gemacht?

WISSING Wir haben immer klar gesagt, dass wir Äußerungen über Privilegien im Zusammenhang mit Grundrechten scharf zurückweisen. Auch die Kanzlerin hat leider so argumentiert, was ein schwerer Fehler gewesen ist. Die FDP hat immer für die Grundrechte gekämpft. Darauf haben wir auch unsere Politik in den Bundesländern ausgerichtet.

Welche Freiheiten sollen denn konkret zurückgegeben werden?

WISSING Alles muss erlaubt sein für Geimpfte. Dass sie nicht reisen oder bestimmte Einrichtungen wie Museen und Kneipen nicht besuchen dürfen, dafür gibt es keinen Grund mehr. Die Verfassung ist an dieser Stelle sehr klar.

Aber was nutzt es, wenn nichts geöffnet hat?

WISSING Richtig ist: Eine geimpfte Person hat keinen Anspruch darauf, dass bestimmte Einrichtungen wieder geöffnet werden. Das kann nur der Betreiber einfordern. Als Restaurantbesitzer würde ich darauf bestehen, für Geimpfte öffnen zu dürfen. Bund und Länder sollten hier rasch handeln. Auch das erwarte ich übrigens vom Impfgipfel.

Was sagen Sie denen, die sich immunisieren lassen möchten, aber noch nicht an der Reihe sind oder keinen Termin bekommen? Verstehen Sie deren Frust?

WISSING Absolut. Aber das ist das Ergebnis einer verfehlten Impfstoffpolitik der Bundesregierung. Sie hat es versäumt, so viel und so schnell wie möglich zu besorgen. Dass so viele Menschen noch nicht geschützt sind, liegt nur daran.

Sollte die Impfpriorisierung endgültig aufgehoben werden?