Bildung : FDP gegen Schulschließungen auch bei hohen Zahlen

Berlin Die Corona-Infektionszahlen steigen von Tag zu Tag. Wie umgehen in dieser Situaton mit den Schulen? Die Bildungsexpertin der Liberalen, Ria Schröder, hat dazu eine ganz klare Meinung.

Die Kultusministerinnen und -minister der Länder hatten am Mittwoch das Ziel bekräftigt, Schulen nicht wieder großflächig zu schließen. Das wäre nach Änderungen am Infektionsschutzgesetz durch die Ampel-Parteien momentan so auch nicht möglich, es sei denn, das Infektionsschutzgesetz würde erneut geändert oder der Bundestag würde die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite wieder feststellen.