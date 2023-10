FDP-Fraktionschef Dürr über Jubelfeiern von Hamas-Anhängern „Die Strafverfolgungsbehörden müssen tätig werden“

Interview | Berlin · Was passiert mit der Unterstützung der privaten Seenotrettung? Was muss man gegen Jubelfeiern von Hamas-Anhängern tun? Und wie geht es in der Ampel weiter nach dem Debakel bei den Landtagswahlen? FDP-Fraktionschef Christian Dürr gibt im Gespräch mit unserer Redaktion Antworten.

12.10.2023, 21:30 Uhr

Christian Dürr Foto: dpa/Lukas Fortkord

Von Birgit Marschall und Kerstin Münstermann

Herr Dürr, nach den Wahlen in Bayern und Hessen haben Sie gesagt, die Ampel-Koalition müsse jetzt „alles auf den Prüfstand stellen“. Was meinen Sie damit?