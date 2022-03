FDP-Fraktionschef Christian Dürr : „Uns war wichtig, dass es Entlastung an der Tankstelle gibt“

Berlin Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr ist nach langen Verhandlungen zufrieden über das Ampel-Entlastungspaket. Besonders hervor hebt er den Steuerrabatt auf Kraftstoffe. Warum er weiter an die Zukunft des Verbrenners glaubt.

Dürr Wir sprechen viel miteinander und das Reden bringt etwas, wie man am Morgen gesehen hat. Trotz der schwierigen Situation für eine neue Bundesregierung mit Krieg in Europa und Pandemie arbeiten wir konzentriert und bringen nun schon das zweite Entlastungspaket auf den Weg. Das zeigt, dass wir gemeinsam Lust haben, Probleme anzugehen.

Dürr Nein. Wir müssen gerade in schwierigen Zeiten technologieoffen bleiben. Es gibt die große Chance, Verbrenner C02-neutral zu machen. Deutschland wird auch in Zukunft auf Energieimporte angewiesen sein, das werden künftig auch CO2-neutrale Kraftstoffe sein, die insbesondere in Verbrennungsmotoren genutzt werden können. Von den etwa 48 Millionen Pkw in Deutschland sind über 47 Millionen noch Verbrennungsmotoren. Synthetische Kraftstoffe sind ein wichtiger Pfeiler hin zur Klimaneutralität. Denn: Das Auto ist in Deutschland nach wie vor ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette. Das dürfen wir nicht aufgeben.