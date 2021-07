Pandemie : FDP fordert geordneten Ausstieg aus der Corona-Sonderlage

Berlin Nach Ansicht der FDP hinterlässt die scheidende Bundesregierung ein Knäuel an Corona-Regelungen, die an einem Ausnahmezustand hängen. Es solle „verfassungsrechtliche Normalität“ geschaffen werden.

Die FDP fordert die Bundesregierung auf, noch bis zum Ende der parlamentarischen Sommerpause ein Konzept für den geordneten Ausstieg aus Sonderregelungen in der Corona-Pandemie vorzulegen. Sonst drohe, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite nur deswegen nicht aufgehoben werden könne, weil seit März 2020 „ein nur schwer überschaubares Gewirr von Regelungen entstanden ist“, die an einen solchen Ausnahmezustand anknüpften, heißt es in einem Papier der FDP-Bundestagsfraktion.