Endemie statt Pandemie : FDP erhöht Druck für Ende von Corona-Maßnahmen

Eine Frau, die eine FFP2-Maske trägt, steigt in eine Straßenbahn ein. (Archiv) Foto: dpa/Tobias Hase

Berlin Für den Virologen Christian Drosten ist die Corona-Pandemie vorbei. Nun wird in Berlin diskutiert, ob auch die letzten Corona-Maßnahmen fallen sollen. Die FDP fordert einen raschen Kurswechsel, Gesundheitsminister Lauterbach ist dagegen.

In der Debatte um ein mögliches Ende der Corona-Pandemie hat Bundesjustizminister Marco Buschmann seine Forderung nach einem Ende der bundesweiten Corona-Schutzmaßnahmen bekräftigt. „Wenn Fachleute nun das Ende der Pandemie und den Beginn einer Endemie feststellen, dann bedeutet das, dass Corona fortan zum allgemeinen Lebensrisiko gehört wie andere Krankheiten auch“, teilte der FDP-Politiker am Dienstag mit. „Das bedeutet nicht, dass Corona verschwunden ist. Aber es bedeutet, dass besondere Zwangsmaßnahmen zur Pandemieabwehr nicht mehr gerechtfertigt sind.“ Die Bundesregierung habe die Möglichkeit, die bundesweiten Schutzmaßnahmen per Rechtsverordnung außer Kraft zu setzen. „Davon sollten wir jetzt Gebrauch machen und den Beispielen unserer europäischen Nachbarn folgen.“

Zuvor hatte der Virologe Christian Drosten dem „Tagesspiegel“ gesagt, dass nach seiner Einschätzung die Pandemie in eine endemische Lage übergehe. „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei“, so Drosten im Interview.

Bis zum 7. April gilt derzeit das Infektionsschutzgesetz in seiner aktuellen Fassung. Als bundesweite Maßnahme ist darin vor allem eine Maskenpflicht im Fernverkehr von Bus und Bahn und in Gesundheitseinrichtungen vorgesehen. Andere Maßnahmen liegen im Ermessen der Bundesländer.

Auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) fordert jetzt schnelles Handeln und ein Ende der Einschränkunen von Bürgerrechten. „Nachdem die Gesundheitsexperten Karl Lauterbach und Janosch Dahmen noch im Frühjahr behauptet haben, nur eine allgemeine Impfpflicht würde die Pandemie beenden, wird deutlich, wie gut es war, dass ich mit einigen Mitstreitern dieses Vorhaben im Parlament aufhalten konnte“, sagte Kubicki unserer Redaktion. „Christian Drosten ist einer der letzten Experten, die von einem Übergang in die Endemie sprechen. Spätestens jetzt muss Karl Lauterbach einsehen, dass es keine Begründung mehr für Grundrechtseinschränkungen geben kann. Ich erwarte, dass das Infektionsschutzgesetz zügig geändert wird“, sagte Kubicki.