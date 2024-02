Nein zu Faesers Plänen FDP bleibt beim Waffenrecht auf Konfrontationskurs

Innenministern Nancy Faeser (SPD) kann für ihr Vorhaben in der Ampel so oft werben, wie sie will, die FDP bleibt hart. Eine Verschärfung des Waffenrechts wollen die Liberalen nicht mitmachen. Das geht aus einem Positionspapier des zuständigen, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Konstantin Kuhle hervor, das unserer Redaktion vorliegt. „Statt immer neue Verschärfungen des Waffenrechts vorzunehmen, müssen die geltenden Regeln einer echten Überprüfung unterzogen werden“, heißt es darin.