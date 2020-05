11.129 Visa in 2019 erteilt : Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge unter Obergrenze

11.129 Visa in 2019 erteilt

Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Die deutschen Behörden erlauben mehr Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus den Nachzug von Familienangehörigen.

Im August 2018 war eine Neuregelung in Kraft getreten, wonach auch subsidiär Schutzberechtigte wieder Angehörige zu sich nach Deutschland holen dürfen. Die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD hatten sich nach mühsamen Verhandlungen auf eine entsprechende Öffnung geeinigt. Die Regelung lief schleppend an; in den ersten elf Monaten wurden weniger als 9000 Visa erteilt.