Pandemie : Familienministerin will regelmäßige Corona-Tests bei Kindern

Berlin Der Expertenrat der Bundesregierung mahnt, Kinder und Jugendliche seien in der Pandemie stark belastet. Die Bundesfamilienministerin verspricht, Experten-Impulse aufzugreifen - und pocht auf Tests.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien, hatte vor wenigen Tagen gefordert, das Testen an Schulen müsse „schrittweise enden“. „Spätestens Ende März reichen wahrscheinlich auch zwei Tests pro Woche“, sagte die CDU-Politikerin, die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein ist. Schrittweise müsse die Testpflicht zur „Testmöglichkeit“ werden.

Forderungen

Der Corona-Expertenrat forderte in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Stellungnahme, dem Wohl von Kindern in der Pandemie eine hohe Priorität einzuräumen. Kinder und Jugendliche seien besonders stark belastet. Als besonders schwerwiegend wird die sogenannte sekundäre Krankheitslast durch psychische und physische Erkrankungen bezeichnet, ausgelöst etwa durch Lockdown-Maßnahmen, Belastungen in der Familie wie Angst, Krankheit, Tod oder Existenzverlust, Verlust an sozialer Teilhabe oder an Planungssicherheit. Kinder müssten vor Infektionen und vor Erkrankungen infolge der Pandemie gleichermaßen geschützt werden.