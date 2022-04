Regierung : Familienministerin Spiegel stellt Amt zur Verfügung

Berlin- Nach ihrem öffentlichen Auftritt und ihrer Entschuldigung stellt Familienministerin Anne Spiegel ihr Amt zur Verfügung. Sie wolle dadurch Schaden vom Amt abwenden.

