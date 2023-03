Familienbarometer Inflation setzt Familien unter Druck

Die Folgen der Pandemie und der hohen Inflation sind vor allem für Familien eine große Herausforderung: 70 Prozent der Eltern mit Kindern unter 18 Jahren gaben im Dezember 2022 an, dass sie die Inflation persönlich stark belaste. Das geht aus dem aktuellen Familienbarometer vor, in dem zentrale Trends zum Familienleben in Deutschland analysiert wurden. In der Studie, die das Institut für Demoskopie Allensbach hierfür durchgeführt hat, wurden die Eltern zu ihrer aktuellen wirtschaftlichen Lage, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ihren Erwartungen an die Politik befragt. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) erklärte am Montag in Berlin, mit welchen Maßnahmen die Eltern und ihre Kinder entlastet werden sollen.