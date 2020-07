Bei der Ankunft abgeschirmt : Familien aus Flüchtlingslagern in Deutschland angekommen

Kassel/Berlin Die Migranten auf den griechischen Ägäis-Inseln leben in hoffnungslos überfüllten Lagern. Seit Jahren schon gelten die Zustände dort als dramatisch. Nun nimmt Deutschland ein paar Dutzend weitere Menschen von dort auf.

Weitere 83 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern sind in Deutschland angekommen. Ein Flugzeug aus Athen landete auf dem Kassel Airport in Nordhessen.

Sie sollten auf neun Bundesländer verteilt werden, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte. Die Bundesregierung will damit die heillos überfüllten Lager auf den griechischen Ägäis-Inseln, in denen wegen Überfüllung katastrophale Zustände herrschen, ein wenig entlasten.

„Ordnung und Humanität gehören für mich in der Migrationspolitik eng zusammen“, erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). „Auf dem schwierigen Weg zu einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik ist die Solidarität mit den Staaten an der Außengrenze unverzichtbar.“

Die Migranten wurden bei ihrer Ankunft abgeschirmt: Einzeln wurden die Familien nach und nach aus dem Flieger geholt. Nach einer kurzen Wartezeit in Nahverkehrsbussen auf dem Rollfeld stiegen sie in Reisebusse um und fuhren ab.

Der Vertreter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) in Deutschland, Frank Remus, sagte: „Das ist ein wichtiger Tag für die teils schwerkranken Kinder und ihre Familien, die aus einer unerträglichen Situation, die wir leider in Europa erleben müssen, erlöst wurden.“ Er betonte aber auch: „Wir hoffen, dass Griechenland im Zusammenspiel vieler EU-Länder deutlich stärker entlastet wird und europäische Lösungen gefunden werden, die humanitäre Not zu beenden.“ Neben Deutschland beteiligen sich unter anderem Luxemburg und Portugal an der Aufnahme, die sich wegen der Corona-Pandemie verzögert hat.