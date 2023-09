Thema Famiie Was Väter wirklich wollen

Ein Wandel sei trotzdem erkennbar, heißt es in der Studie: Mit der Einführung der Partnermonate beim Elterngeld sei es in vielen Unternehmen zu einem Bewusstseinswandel gekommen. Dadurch sei das Engagement von Vätern in der Familie „sichtbar geworden“. Dies habe auch Einfluss auf betriebliche Prozesse, so habe die „Väterfreundlichkeit“ von Unternehmen zugenommen, heißt es.