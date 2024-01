Revolution am Drahtesel Bundesregierung will Blinker für Fahrräder einführen

„Die Bundesregierung beabsichtigt, Vorgaben für optionale Fahrtrichtungsanzeiger an allen Fahrrädern mit der geplanten Neufassung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung einzuführen.“ So steht es in der Antwort auf eine jüngst gestellte, parlamentarische Anfrage, die unserer Redaktion vorliegt. Verpflichtend werden die Blinker zwar nicht, aber die Regierung hebt das bestehende Verbot auf und regelt die Zulassung von Leuchten etwa mit Akkutechnik, die an den Lenkerenden befestigt werden können.