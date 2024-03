Sicherheit Faeser: Müssen Team und Fans der Ukraine bei EM schützen

Faeser gratulierte der ukrainischen Mannschaft, die am Dienstagabend ihr entscheidendes Qualifikationsspiel gegen Island mit 2:1 gewonnen hatte. Von der Teilnahme der Ukraine an der EM gehe ein Zeichen aus, das weit über den Sport hinausreiche. „Die Ukraine gehört zu Europa. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Wir schützen in Deutschland 1,1 Millionen Menschen, die vor Putins mörderischem Angriffskrieg geflüchtet sind. So wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer werden sie mit ihrem Nationalteam mitfiebern“, sagte sie.