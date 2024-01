Kriminalität Faeser: Härter gegen internationalen Drogenhandel vorgehen

Sie werde bald nach Südamerika reisen, „damit unsere Polizeien direkt zusammenarbeiten und wir gemeinsam dafür sorgen, dass diese Mengen an Drogen Europa gar nicht mehr erreichen“, kündigte Faeser an. „Vor allem Brasilien ist für uns zentraler Partner im Kampf gegen den Drogenschmuggel. Diese gute Zusammenarbeit möchte ich auch in Staaten wie Peru und Kolumbien mit den dortigen Innenministerien etablieren.“ Außerdem müsse in Erfahrung gebracht werden, welche Firmen oder Scheinfirmen in den Drogenhandel involviert seien, „wir wollen erkennen, wo Druck auf Hafenarbeiter ausgeübt wird“. „Im Kampf gegen den Schmuggel braucht es eine Sicherheitspartnerschaft, die von Peru bis Deutschland reicht.“