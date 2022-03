Krieg in der Ukraine : Faeser fordert faire Verteilung von Geflüchteten in EU

Berlin Die EU-Staaten sind sich einig, dass ukrainische Flüchtlinge aufgenommen werden sollen. Bei der Verteilung sieht es schon anders aus. Innenministerin Faeser sieht aber auch andere Staaten in der Pflicht.

Es habe nun absolute Priorität, für eine faire Verteilung in der gesamten EU zu sorgen, sagte Faeser weiter. Zwar gebe es einen Schulterschluss zur gemeinsamen Aufnahme der Geflüchteten in allen EU-Staaten. Doch diese Vereinbarung müssten „jetzt auch alle gemeinsam umsetzen“. Das fordere sie gemeinsam mit Frankreich und Polen und berate sich dazu am Mittwoch abermals mit der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, sagte Faeser. Zudem kündigte sie an, am Donnerstag mit den Innenministern der G7-Staaten darüber zu sprechen, „wie Geflüchtete auch in Staaten außerhalb der EU wie Kanada, den USA und Japan Schutz finden können“.