Erleichterungen für Menschen aus Nicht-EU-Ländern Ausländische Fachkräfte sollen leichter nach Deutschland einwandern können

Der bereits in fast allen Branchen spürbare Fachkräftemangel wird in den kommenden Jahren noch zunehmen, weil dann die starken Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen. Die Regierung will daher ab 2024 die Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern erleichtern und erhofft sich davon jährlich etwa 75.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Insgesamt sind jedes Jahr etwa 400.000 Kräfte zusätzlich nötig, um die Fachkräftelücke zu schließen. Im vergangenen Jahr konnte die Lücke vor allem mit Zuwanderern aus anderen EU-Ländern geschlossen werden.