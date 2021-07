Video zeigt riesige Rauchwolke : Fünf Mitarbeiter vermisst und mehrere Schwerverletzte nach Explosion in Leverkusen

Fünf Mitarbeiter vermisst und mehrere Schwerverletzte nach Explosion in Leverkusen

Update Leverkusen Im Leverkusener Chempark ereignet sich am Morgen eine Explosion in einer Müllverbrennungsanlage. Die Anwohner des Chemiebetriebs sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Es gibt mehrere Verletzte und auch Vermisste.

Bei einer Explosion im Chempark Leverkusen sind am Dienstagmorgen nach Angaben der Kölner Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Betreiberfirma Currenta am Mittag mitteilte, wurden nach dem Unglück in der Müllverbrennungsanlage noch fünf Mitarbeiter würden vermisst. Laut Stadt Leverkusen wurden vier Schwerverletzte und zwölf Verletzte geborgen.