Nazi-Parolen Expertin zu Sylt-Clip: Normalisierung rechtsextremer Inhalte

„Menschen können ohne Scheu in der Öffentlichkeit extreme Parolen äußern.“ Der rassistische Vorfall an Pfingsten in einem Nobel-Lokal auf Sylt hat bundesweit Empörung ausgelöst. In dem kurzen Video, das in sozialen Medien verbreitet wurde, grölen junge Menschen zum Party-Hit „L'amour toujours“ von Gigi D'Agostino „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“. Der Staatsschutz ermittelt.