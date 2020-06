Bildungsbericht 2020 : Experten sehen Ende von Trend zu höherer Bildung

Ein Schwerpunkt im diesjährigen Bildungsbericht ist das Thema Bildung in der digitalisierten Welt. Foto: Friso Gentsch/dpa

Berlin Nach einem jahrzehntelangen Anstieg des Bildungsstandes der Bevölkerung in Deutschland ist nach Einschätzung von Forschern ein Ende dieses Trends in Sicht.

Darauf deuteten stagnierende und zum Teil sogar sinkende Anteile von Schülern hin, die aufs Gymnasium wechseln und auch sinkende Absolventenquoten mit mittlerem Abschluss und Hochschulreife, wie aus dem Bericht „Bildung in Deutschland 2020“ hervorgeht, der in Berlin vorgelegt wurde. In dem Bericht werden Herausforderungen und Trends im deutschen Bildungssystem von der Kita bis zur Erwachsenenweiterbildung beschrieben.