Gero Neugebauer: Kramp-Karrenbauer stehen harte Zeiten bevor : Politikforscher: „Ein weiterer Fallstrick für AKK“

Der CDU-Nachwuchs fordert eine Urwahl zur Kanzlerkandidatur. Politikwissenschaftler Gero Neugebauer sieht harte Zeiten auf Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zukommen.

Herr Neugebauer, was steckt hinter dem Wunsch nach einer Urwahl?

NEUGEBAUER Fest steht: Die Union hat keine Tradition in innerparteilicher Demokratie und Mitbestimmung. Wenn die Junge Union sich jetzt trotzdem für eine Urwahl stark macht, dann heißt das übersetzt, Kramp-Karrenbauer ist nicht ihre Wunschkandidatin für die Kanzlerschaft. Diesen Befund dürften viele in der CDU teilen. Richtig ist aber auch: Die Junge Union sieht sich in der Entscheidungsfindung der CDU nicht genügend berücksichtigt und kommt nun mit einem Thema um die Ecke, von dem sie sich mehr Aufmerksamkeit und innerparteiliches Gewicht verspricht.