Ladenschließungen : Saar-Experte nennt Corona-Regeln für Ostern „Augenwischerei“

Saarbrücken Der Professor für klinische Pharmazie an der Saar-Uni kritisiert die Regelungen zu Ladenschließungen an den Ostertagen. Dies bedeute lediglich eine Verschiebung des Ansturms auf Geschäfte.

Lehr rechnet damit, dass die von Bund und Ländern geplanten Ladenschließungen an Gründonnerstag und in abgespeckter Form auch am Karsamstag einen Ansturm auf Geschäfte vor dem langen Wochenende lediglich verschieben werden. Insofern stecke in den Beschlüssen auch „Augenwischerei“, sagte Lehr. Die Menschen müssten die Maßnahmen auch wirklich umsetzten und sich an Regeln halten.