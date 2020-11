Der ehmalige US-Botschafter John Kornblum zur Präsidentschaftswahl : „Die Demokratie ist nicht in Gefahr“

Washington/Berlin Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland würdigt die hohe Wahlbeteiligung bei Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten.

Nach Einschätzung des ehemaligen US-Diplomaten John Kornblum (77) ist die Präsidentschaftswahl Ausdruck einer funktionierenden Demokratie in seinem Land gewesen. Kornblum war von 1997 bis 2001 unter dem demokratischen Präsidenten Bill Clinton Botschafter der USA in Deutschland.

KORNBLUM Einspruch. Es gibt ja zwei Abstimmungen. Wer bekommt die meisten Stimmen? Und wie viele Bundesstaten werden mit absoluter Mehrheit gewonnen? Bei Letzterem war immer klar, dass es ziemlich eng sein würde. Die Demokraten hatten ein optimistisches Szenario, wonach sie in Florida gewinnen und Trump damit blockieren würden. Das realistische Szenario dagegen war, dass Trump dort gewinnt und man dafür in sogenannten Rust-Belt-Staaten gewinnen muss. Und da war auch immer klar, dass es wegen der Briefwahl dort lange mit der Auszählung dauern würde.

Warum hat Trumps Warnung vor sozialistischen Verhältnissen so gezogen? Die allermeisten Amerikaner wissen doch gar nicht, was das genau ist?

KORNBLUM Sie wissen nicht, was das genau ist, aber sie wissen genau, dass sie das nicht mögen, dass das antiamerikanisch ist. Es gibt sicher verschiedene Gründe, warum Trump so gut abgeschnitten hat. Im Kern hat es mit der Entfremdung der Gesellschaft in der Phase eines großen Wandels zu tun, nicht mit Sachen, sondern mit Emotionen.

Ist das demokratische System der USA in der Krise. Ist das Land auf Dauer so regierbar?

KORNBLUM Sie stellen mir deutsche Fragen. Wir sehen das nicht so. Das Interessante an dieser Wahl war doch die sehr hohe Wahlbeteiligung. Damit hat die Bevölkerung unterstrichen, dass sie ihr demokratisches Recht ausüben will. Die Demokratie ist nicht in Gefahr. Man muss immer unterscheiden zwischen dem Zustand und dem Ergebnis. Das Ergebnis ist nicht immer das, was man haben möchte.