BKA-Präsident Ex-Terroristin Klette hatte Gelegenheit, jemanden zu warnen

Eine Solidaritäts-Demonstration für die in Niedersachsen inhaftierte Klette vor dem Frauengefängnis in Vechta hat indessen keinen großen Zulauf gehabt. Die Polizei zählte etwa 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Veranstaltung unter dem Motto „Solidarität mit Daniela“. An einer Gegendemonstration in der Nähe des Rathauses der niedersächsischen Stadt unter dem Motto „Nein zu Terror! Nein zu Gewalt! Keine Solidarität für Täter“ beteiligten sich laut Polizei circa 130 Menschen.