Brandenburg : Ex-Musiker Boris Pfeiffer nach Corona-Demo gestorben

Boris Pfeiffer hier bei einem Auftritt im Jahr 2014 mit seiner In Extremo beim Musikfestival «Rock im Park». Foto: Daniel Karmann/dpa/Archiv

Berlin Dramatische Szene am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Politik: Ein Teilnehmer bricht nach einer Kontrolle durch die Polizei zusammen, als er schon auf dem Rückweg ist. Er war ein früherer Musiker der Band In Extremo.

Der Musiker Boris Pfeiffer, Ex-Mitglied von In Extremo, ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nach einer Demonstration gegen die Corona-Politik in Wandlitz bei Berlin gestorben.

Weder Polizisten noch Demonstranten beteiligt

Band trennte sich Mai 2021 von Pfeiffer

Die Band In Extremo („Sængerkrieg“, „Sterneneisen“, „Quid Pro Quo“) hatte ihre Anfänge in den 90er Jahren und ist unter Fans von Metal und Mittelalter sehr bekannt. Sie mischen mittelalterliche Jahrmarktmusik mit hartem Rock - mit großen Erfolgen in den Charts und internationalen Touren. Die Bandmitglieder haben schillernde Namen wie Das letzte Einhorn, Dr. Pymonte oder Flex der Biegsame. Pfeiffer spielte Dudelsack, Schalmeien und Nyckelharpa.