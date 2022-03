Der frühere Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat : „Wir haben gegenwärtig eine Pattsituation“

Interview Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, sieht den Krieg in der Ukraine an einem entscheidenden Punkt. Der Vormarsch russischer Truppen kommt gerade in den Großstädten nicht voran. Sicherheitsgarantien für die Ukraine durch einzelne Staaten als Teil eines späteren Abkommens seien aber kaum umzusetzen