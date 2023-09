Eva Högl, Wehrbeauftragte des Bundestages „Die Truppe wäre darauf nicht vorbereitet“

Interview · Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, über Zeitenwende, Nachwuchsprobleme, Zwei-Prozent-Ziel, Ausrüstung, Dienst an der Gesellschaft und die Invictus Games, die am Samstag in Düsseldorf beginnen.

09.09.2023, 09:01 Uhr

Von Holger Möhle

Frau Högl, in diesen Tagen starten die „Invictus Games“ in Düsseldorf. Ist die Wehrbeauftragte des Bundestages selbst als Zuschauerin dabei?