Öffentliche Aufträge in Europa Weniger statt mehr Wettbewerb

Von einem „verlorenen Jahrzehnt“ sprach die zuständige Prüferin des Europäischen Rechnungshofes am Montag bei der Vorlage der deprimierenden Zahlen. Nahezu verdoppelt habe sich von 2011 bis 2021 der Anteil jener Aufträge, an deren Ausschreibung sich nur noch ein einziges Unternehmen beteiligte: Auf inzwischen 42 Prozent der Vergabeverfahren ist also der Anteil des Wettbewerbs ohne Wettbewerb angestiegen. Alle Ausschreibungen zusammengenommen weisen im Schnitt nicht mehr sechs Anbieter auf, wie noch zehn Jahre zuvor, sondern nur noch drei. Hinzu kommt, dass viele Behörden von der Möglichkeit Gebrauch machen, in Ausnahmefällen auch ohne öffentliche Ausschreibung sich direkt an ein oder mehrere Unternehmen zu wenden. Dieser Anteil ist nach den Feststellungen des Rechnungshofes auf inzwischen 16 Prozent gestiegen.