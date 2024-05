EP2024 Europawahl: Was die Parteien versprechen

Auch das BSW findet die Wirtschaftssanktionen gegen Russland falsch und die Begrenzung von Migration richtig. So sollen Asylverfahren an die EU-Außengrenzen oder in Drittländer verlegt werden. Den Green Deal in jetziger Form sieht das BSW kritisch und will lieber „Klimapolitik und Umweltschutz durch technologische Innovation“. Rotes Tuch ist auch für Wagenknecht das Aus für Neuwagen mit Verbrennermotor 2035. Insgesamt kommt sie zu dem Schluss: „Die EU in ihrer aktuellen Verfassung schadet der europäischen Idee.“