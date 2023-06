EU zieht Lehren aus Corona In der nächsten Pandemie bleiben Schulen und Grenzen offen

Es sei richtig, in den internationalen Verträgen eine Notfallzulassung im Fall einer Pandemie zu ermöglichen, erklärte der CDU-Gesundheitsexperte Peter Liese. Generell müsse es aber beim Schutz des geistigen Eigentums bleiben. „Biontech hat zwar in der Pandemie eine Menge Geld verdient, aber gleichzeitig hat eine Firma wie Curavec seit 20 Jahren noch kein Produkt am Markt platzieren können“, erläuterte der Europa-Abgeordnete und Arzt. Ohne die Entwicklung von Curavec hätte es aber auch den Biontech-Impfstoff nicht gegeben. Und da beide Firmen an der Bekämpfng von Krebs durch die auch bei den Corona-Impfstoffen verwendete mRNA-Technologie arbeiteten, sei dies „gut angelegtes Geld“. So helfe der Schutz des geistigen Eigentums auch bei der Bekämpfung von Krebs.