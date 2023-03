Neues Energiemarktdesign EU will Verbraucher mit Strompreis „zocken“ lassen

Auch die Förderung weiterer Investitionen in die Erneuerbaren gehört dazu, indem die Firmen Mindest-Abnahmepreise vom Staat garantiert bekommen. Was vielen deutschen Linken-, Grünen- und SPD-Politikern schwer zu schaffen macht: Gefördert wird auch „kohlenstoffarme“ Stromproduktion, also Atomenergie. Simson kündigte an, dass die Arbeiten an den neuen Grüne-Energien-Programmen weitergingen. Wenn es gelinge, auf diese Weise 50 Gigawatt mehr Sonnenstrom und 30 Gigawatt mehr Windstrom zu erzeugen, werde dies die Gesamt-Stromkosten um weitere zwölf Milliarden entlasten. Ohnehin ist der Gaspreis inzwischen von Spitzenwerten von 300 Euro je Megawattstunde auf unter 50 gefallen.