Der Klimawandel wirkt auf die Kassen EU will mehr Geld für zunehmende Katastrophen

Zum Auftakt der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause befasst sich das EU-Parlament an diesem Dienstag mit einem Vorgang, für den es keinen der üblichen Anlässe gibt. Es ist kein fertiger Kompromiss abzusegnen, kein Vorschlag für ein neues Gesetz zu beraten, nicht einmal eine Entschließung zu diskutieren. Denn den Anlass hat der Sommer selbst geliefert, wie ihn die 705 Parlamentarier in den 27 Mitgliedsländern der EU erlebten: Mal wieder eine Katastrophensaison. Und so stellt das Parlament der Europäer die zunehmende Bedrohung der Europäer als erstes in den Mittelpunkt der internationalen Aussprache. Zumal das Klima auch immer mehr die Kassen der Europäer belastet.