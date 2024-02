Gefahren durch Chemikalien und KI EU will Kinderspielzeug sicherer machen

Da machte der Binnenmarktausschuss jedoch nicht mit und fügte an etlichen Stellen auch den Schutz der Kinder vor negativen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz in Puppen, Pkw und Plüschtieren ein. Schlagzeilen hatten hier vor einigen Jahren drei „Spione im Kinderzimmer“ gemacht: „Meine Freundin Cayla“ hatte mit einem eingebauten Mikrofon Kinderfragen aufgezeichnet, an eine Cloud geschickt und sich an Antworten versucht, ein Roboter hatte im Kinderzimmer Unterhaltungen begonnen, und ein Spielzeugpanzer Fotos geschossen und übertragen. Die Bundesnetzagentur stufte das als „verbotene Sendeanlagen“ ein und untersagte Betrieb und Nutzung in Deutschland.