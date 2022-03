Kommission stellt neues Ziel vor : EU will Abhängigkeit von Russland um zwei Drittel verringern

EU will Abhängigkeit von Russland um zwei Drittel verringern

Frans Timmermans, für die Klimaziele zuständiger EU-Kommissar, bei einer Rede im Europaparlament in Straßburg im November letzten Jahres. Foto: dpa/Julien Warnand

Brüssel Mitten in ihrem Vorhaben, Europa klimaneutral zu machen, dafür aber noch Jahre Zeit zu haben, sieht sich die EU-Kommission vor die Aufgabe gestellt, schneller aus russischem Öl und Gas auszusteigen. Sie setzt nun noch konsequenter auf Erneuerbare.

Die EU will die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen bis Jahresende um zwei Drittel reduzieren. Rechtzeitig zur nächsten Heizsaison sollen die Gasspeicher in Europa auf mindestens 90 Prozent aufgefüllt sein. Mit diesen Kernpunkten hat die EU-Kommission am Dienstag auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine reagiert. Allerdings machte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans bei der Vorstellung der Pläne klar, dass die Zuständigkeit für die Energiepolitik bei den Mitgliedsstaaten liege - genauso wie für Ausgleichsmaßnahmen zugunsten einkommensschwacher Haushalte angesichts der explodierenden Energiepreise.