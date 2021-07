Cell Broadcast bei Katastrophen : EU-weite Warnungen: Grüne werfen der Regierung „Arbeitsverweigerung“ vor

Verschiedene Warn-Apps, darunter das europäische Warnsystem EU-Alert, sind auf auf einem Smartphone zu sehen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Exklusiv Berlin Bereits Ende 2018 hat die EU eine Richtlinie für ein europaweites Warnsystem bei Katastrophen auf den Weg gebracht. In Deutschland wurde sie aber nicht umgesetzt. Die Grünen erheben scharfe Kritik: Bei der Flutkatastrophe hätten viele Menschen rechtzeitig gewarnt und gerettet können, heißt es.

In der Debatte um geeignete Katastrophen-Warnsysteme haben die Grünen die Bundesregierung scharf dafür kritisiert, das europäische Warnsystem EU-Alert in Deutschland nur schleppend umzusetzen. „Es ist fahrlässig und grenzt an Arbeitsverweigerung, dass die Bundesregierung nach drei Jahren immer noch nur `prüft´, ob und wie sie die Richtlinie zu einem europäischen Warnsystem EU-Alert umsetzen soll“, sagte die europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Franziska Brantner, unserer Redaktion. Sie bezieht sich dabei auf eine entsprechende Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates, die bereits im Dezember 2018 auf den Weg gebracht wurde. Diese sieht ein europaweites System vor, das Warnungen an alle Mobiltelefone im betreffenden Gebiet senden soll. Die EU-Richtlinie muss jedoch in nationales Recht umgesetzt werden. Nach Artikel 110 sind alle EU-Staaten dazu verpflichtet, bis spätestens 21. Juni 2022 sicherzustellen, dass Mobilfunkanbieter ihren Nutzern öffentliche Warnungen „zu drohenden oder sich ausbreitenden größeren Notfällen und Katastrophen“ übermitteln. In Deutschland ist das noch nicht der Fall.

Die Grünen sehen darin ein großes Versäumnis. „Automatische Meldungen direkt aufs Handy hätten bei der Flutkatastrophe viele Menschen rechtzeitig warnen und damit retten können“, kritisierte Brantner. „Die Bundesregierung sollte jetzt endlich die Warn-SMS einführen und muss dringend die Warnkette optimieren.“

Hintergrund der Kritik ist eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage Brantners, sie unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Darin heißt es: „Die Bundesregierung prüft derzeit, wie eine Umsetzung von Art. 110 des Kodex im nationalen Recht erfolgen kann.“ Darüber hinaus werde geprüft, wie und unter welchen rechtlichen Bedingungen die Cell-Broadcasting-Technologie verpflichtend eingeführt werden könne.

Cell Broadcasting ist etwa in den USA, in Großbritannien, Japan oder Israel im Einsatz. Innerhalb der EU haben die Niederlande, Rumänien, Litauen, Griechenland und Italien bereits nationale Varianten des EU-Alerts eingeführt. Die Technologie sieht vor, dass alle Mobilfunknutzer innerhalb einer Funkzelle gleichzeitig gewarnt werden. Anders als bei klassischen Sms-Nachrichten erreicht die Warnung also nicht nur einen Empfänger, sondern die Warnung geht an alle Nutzer, die sich zu dem Zeitpunkt in der betreffenden Funkzelle aufhalten.