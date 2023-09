Werbe-Einschränkungen EU-Vorgaben für Digitaldienste kommen nur schleppend in Gang

Die Liste der betroffenen Konzerne reicht von Amazon über Apple und Google bis Twitter und Zalando. Einzelne Anbieter wie Meta mit Kommunikationsplattformen wie Facebook und Instagram haben eine vierstellige Zahl von Mitarbeitern für die Befolgung des so genannten Digital Service Act (DSA), also das Digitale-Dienste-Gesetz der EU, abgestellt. Tiktok veränderte für seinen Auftritt in der EU den Algorithmus, sodass die vorwiegend jungen Nutzer weniger personalisierte Werbung zu konsumieren haben.