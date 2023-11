EU-Verpackungsverordnung Zuckertütchen dürfen bleiben, Shampoofläschchen nicht

Das Europa-Parlament hat bei seiner Schlussabstimmung über die Konturen der neuen Verpackungsverordnung einige Änderungen vorgenommen. So werden Zuckertütchen in Cafés weiter erlaubt sein. Die kleinen Shampoofläschchen in den Duschen von Hotelzimmern müssen jedoch verschwinden, genauso wie die Schrumpffolie für Koffer auf Flughäfen. Dagegen werden die bei Camemberts in Frankreich beliebten traditionellen Holzverpackungen von der Recyclingpflicht ausgenommen. Die Käsebauern hatten darauf hingewiesen, dass der Edelkäse bei Plastikalternativen nicht mehr richtig atmen könne.