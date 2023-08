EU-Verteidigungsminister in Toledo Europa kommt bei der Munition nicht nach

Um bei der Munitionslieferung voranzukommen, hat Borrell den EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton zum Treffen hinzugebeten. Der war im Vorfeld der EU-Beschlüsse zur Munitionsbeschaffung durch die Länder getourt, um sich ein genaues Bild von den Fähigkeiten der europäischen Rüstungsschmieden zu machen. Heraus kam ein dreistufiges Verfahren: Die Bestände durchsehen, und alles was möglich ist, sofort in die Ukraine schicken. So viel wie möglich dazu kaufen, um so nah wie möglich an die zugesagte Stückzahl zu kommen. Schließlich die Produktionskapazitäten so schnell wie möglich ausbauen. Möller nennt die Munition „kritisch“, berichtet aber davon, dass in Deutschland bereits einige Rahmenabkommen geschlossen seien. Thierry bekräftigt, dass die EU an ihrem Ziel festhalte, künftig eine Million Geschosse jährlich herstellen zu können. Doch gegen die in sechs Monaten gelungene Zahl von lediglich 228.000 kommen sie nicht an. „Es bleibt viel zu tun“, meint Estlands Verteidigungsminister Pevkur.